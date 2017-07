Camorra: difesa Sangiorgi, nessuna lavanderia di denaro

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - L'accusa di associazione mafiosa è "incomprensibile", l'ordinanza di custodia cautelare in carcere "estrema e ingiustificata". Lo dicono gli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, difensori di Domenico Sangiorgi, il 59enne di Faenza, ex direttore di una filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, arrestato ieri dalla Guardia di Finanza di Bologna nell'inchiesta 'Omphalos' della Procura di Napoli. Domani si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Rimini, città dove l'indagato è detenuto, su delega del giudice di Napoli che ha emesso l'ordinanza. "Non sappiamo se risponderà o no alle domande, ma la scelta è tecnica e dovuta unicamente alla complessità degli argomenti in questione", dicono gli avvocati Rinaldi e Petroncini. "Non c'è nessuna lavanderia di denaro, né attività di riciclaggio e neppure è contestato che ci fossero". (ANSA).