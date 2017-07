Charlie: il giudice rinvia il caso a domani

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il giudice dell'Alta Corte britannica Nicholas Francis ha deciso di aggiornare a domani pomeriggio l'udienza sul caso del piccolo Charlie Gard. Lo riferisce Sky News. L'udienza di domani, secondo il giudice, dovrà servire alle parti per comprendere meglio i punti di vista di ciascuno, in vista di un accordo sulla strada da intraprendere per il bambino. Il giudice ha aggiunto che l'udienza di domani sarà interlocutoria, perché servirà a stabilire le modalità di un meeting tra le parti, da "tenere nei prossimi giorni".