Altri due femminicidi: uno a Caserta e l'altro a Bari

Era sopravvissuta appena un anno fa a 25 coltellate dell’ex marito. Ma ieri per Maria Tino, 49 enne residente a Dragoni (Caserta) non c’è stato nulla da fare: l’attuale compagno le ha scaricato addosso tre colpi di pistola in strada.

Passionale la matrice: l’uomo, il 61 enne Massimo Bianchi, l’avrebbe uccisa per gelosia, o forse perché la donna voleva interrompere la relazione.

Ma non è stato l'unico femminicidio di ieri. Più fendenti: alcuni all'addome e al torace. Ma il colpo mortale è stato inferto alla gola e ha reciso la giugulare: così è morta la 48enne barese Donata De Bello, durante l’ennesimo litigio con il suo compagno. L’uomo, il 32enne Marco Basile, con piccoli precedenti, è attualmente in carcere in stato in fermo con l’accusa di omicidio volontario.