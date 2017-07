(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per affrontare il presidente russo Vladimir Putin sulle presunte interferenze sul voto negli Stati Uniti e ha riferito di aver detto al capo del Cremlino che gli Stati Uniti "non possono avere neanche una scintilla di dubbio" circa l'integrità delle future consultazioni elettorali. Lo ha detto lo stesso Trump ai giornalisti al seguito sull'Air Force One in viaggio mercoledì dagli Usa alla Francia.