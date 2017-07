Gerusalemme: attentato nella Spianata delle Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - In un episodio senza precedenti, tre assalitori palestinesi hanno aperto il fuoco stamane dall'interno della Spianata delle Moschee. Secondo la polizia israeliana l'attacco e' avvenuto nei pressi della Porta dei Leoni della Citta' Vecchia di Gerusalemme. ''I terroristi sono stati neutralizzati'', ha aggiunto una portavoce della polizia. Secondo i servizi di emergenza ''due israeliani sono adesso in condizioni gravi''. Alcuni media sostengono che i feriti sarebbero agenti di polizia. Ancora non e' noto come le armi siano state trafugate all'interno della Spianata. Secondo la portavoce della polizia Luba Samri ''tre terroristi che erano arrivati sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) si sono diretti armati verso uno degli ingressi. Hanno notato la presenza di agenti e hanno sparato in loro direzione e quindi hanno cercato riparo all'interno di una moschea. C'e' stato un inseguimento e i tre terroristi sono stati eliminati dai poliziotti. La polizia ha chiuso la Spianata delle Moschee.