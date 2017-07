Incendi: Vesuvio, a San Giuseppe Vesuviano estinte fiamme

(ANSA) - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NAPOLI), 14 LUG - E' stato estinto, nella serata di ieri, l'incendio sviluppatosi nel territorio di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) a seguito della attività di spegnimento eseguite dai Canadair, con il supporto di elicotteri per gli interventi mirati e di tutte le forze impegnate nelle operazioni. Ne dà notizia il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che monitora in maniera costante le criticità in corso. I danni sono ridotti - informa una nota del Comune - mentre persiste, al confine del territorio comunale, un focolaio circoscritto che non costituisce, allo stato attuale, fonte di pericolo per persone e abitazioni. Anche la qualità dell'aria sta, gradualmente, normalizzandosi. "Nel corso della giornata verificherò se esistono i presupposti per la revoca dei provvedimenti adottati con ordinanza urgente", dice il sindaco Vincenzo Catapano. "Sono felice che sia stato domato il focolaio presente nel nostro territorio", conclude. (ANSA).