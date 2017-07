Trump: bando, giudice delle Hawaii amplia la lista parenti

(ANSA) - HONOLULU (USA), 14 LUG - Un giudice federale delle isole Hawaii ha ampliato la lista stilata dall'amministrazione Trump delle relazioni parentali necessarie alle persone che chiedono visti di ingresso negli Stati Uniti da sei paesi a maggioranza musulmana, per sfuggire al divieto di viaggio. Il giudice Derrick Watson ha stabilito che l'esenzione dal divieto di viaggio dovrebbe comprendere nonni, nipoti, zii, zie e altri parenti. Il mese scorso la Corte Suprema aveva esonerato i richiedenti dei visti dal divieto se possono provare una parentela ''autentica'' con un cittadino o un'entita' statunitense. L'amministrazione Trump aveva detto che una parentela vera e' quella costituita da genitore, sposa, fidanzato, figlio, figlia, genero, nuora o fratello gia' negli Stati Uniti. Le Hawaii avevano depositato una nuova richiesta per allargare la lista. In particolare il giudice Watson, accogliendo la richiesta, spiega che i nonni sono la ''personificazione'' dei componenti della famiglia vicina.