Un teenager è stato arrestato a Londra in relazione a cinque aggressioni con l’acido compiute ieri notte in quartieri nel nordest della capitale britannica.

Secondo quanto riporta la Bbc online, gli attacchi sono cominciati alle 22:25 di giovedì (le 23:25 in Italia) e sono proseguiti per 90 minuti nei quartieri di Hackney, Stoke Newington e Islington. La polizia è alla ricerca di un secondo uomo che era con il teenager. Tutte le persone aggredite sono state ricoverate in ospedale e una ha subito ferite gravi.