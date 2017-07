Biologo e genetista coltiva marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - RIMINI, 14 LUG - Coltivava marijuana sul terrazzo di casa e nel giardino condominiale un biologo e genetista molecolare, arrestato ieri pomeriggio. L'indagine è stata condotta dalla squadra Mobile di Rimini e coordinata dal pm Davide Ercolani. Il professionista, 45 anni, riminese, conosciuto a livello internazionale per gli studi sul Dna, responsabile di laboratori di procreazione mediamente assistita e dirigente biologo degli ospedali Marche Nord, è stato trovato in possesso di 12 piantine di marijuana (3 nel giardino del condominio dove risiede, le altre nei vasi sul terrazzo), diversi semi, una decina di grammi di marijuana già essiccata, lampade al neon e al sodio utili per la coltivazione. Incensurato, durante la perquisizione non è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento o vendita e quindi, nonostante la quantità, probabilmente la droga era destinata ad uso personale. E' stato arrestato per coltivazione di cannabis e viene giudicato con rito direttissimo, difeso dall'avv.Andrea Moratori. (ANSA).