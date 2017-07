(ANSA) - PECHINO, 14 LUG - La Corea del Nord minaccia "misure corrispondenti" con l'arrivo di ulteriori sanzioni punitive da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu: è il messaggio di un portavoce del ministero degli Esteri rilanciato dall'agenzia ufficiale Kcna sulle discussioni in corso per un nuovo pacchetto di sanzioni collegato al lancio del missile intercontinentale della scorsa settimana. Se dovessero maturare, "la risposta alla risoluzione sarà come un atto di giustizia".