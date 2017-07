M5s: Fico, Renzi isolato vuol buttar giù Gentiloni,voto 2018

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Renzi cerca sempre di buttare fuori Gentiloni ma si andrà comunque a votare nel 2018. Renzi in questo momento è sempre più una persona isolata". Lo ha detto Roberto Fico a Montecitorio, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata la funzione "call to action" di Rousseau. A un cronista che gli domanda se ritiene che Renzi sarà sconfitto alle elezioni, Fico ha replicato: "Era sconfitto anche prima".