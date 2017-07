Trump: sprona i senatori repubblicani sull'Obamacare

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Dopo tutti questi anni di sofferenza con l'ObamaCare, i senatori repubblicani devono farcela, come hanno promesso!": lo scrive questa mattina in un tweet il presidente americano Donald Trump. In un altro messaggio Trump dice che il vice presidente "Mike Pence sta lavorando duramente sulla sanità e sta convincendo i nostri meravigliosi senatori repubblicani a fare ciò che e' giusto per il popolo". Sempre a proposito dell'Obamacare, che Trump ha definito in un altro tweet un "disastro", il presidente annuncia: "Sarò alla mia scrivania, con la penna in mano!", ovvero pronto a firmare una nuova legge sulla Sanità in sostituzione di quella attuale.