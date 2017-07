Macedonia: ministro Esteri annuncia referendum sul nome

(ANSAmed) - SKOPJE, 14 LUG - In Macedonia si terra' un referendum sull'eventuale cambio di nome del Paese, una questione al centro di una lunga disputa con la vicina Grecia. Lo ha detto il nuovo ministro degli Esteri Nikola Dimitrov. In una intervista alla Reuters, ripresa dai media a Skopje, Dimitrov sottolinea come si tratti di un problema molto complesso che investe il campo delle emozioni e dell'identita'. "Per la sua soluzione e' necessario un processo che definisca una posizione nazionale al riguardo. Su questo tema ci sara' un referendum", ha detto il ministro degli Esteri, che di recente e' stato in visita ad Atene e ha affrontato l'annosa disputa con la dirigenza greca. La Grecia contesta il nome del Paese ex jugoslavo ritenendo che il termine 'Macedonia' appartenga esclusivamente al patrimonio storico e culturale ellenico. Cosi' si chiama una regione nel nord della Grecia. Per questo Atene blocca da anni il cammino di Skopje verso l'integrazione in Ue e Nato.