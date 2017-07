Incendi: bruciati 385 ettari in Gallura, quasi certo il dolo

(ANSA) - NUORO, 14 LUG - E' un bilancio ancora parziale, ma già pesante, quello tracciato all'indomani del gigantesco incendio scoppiato tra Budoni e San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna, metà turistica tra le più gettonate nell'Isola che richiama ogni anno migliaia di persone. Molti tra i circa 1.500 tra turisti e residenti fatti evacuare ieri a scopo precauzionale, non sono ancora potuti rientrare negli hotel, residence e abitazioni private occupati fino all'arrivo delle fiamme. In azione anche questa mattina Canadair, elicotteri e squadre a terra per spegnere gli ultimi focolai nel timore che il forte vento di maestrale, in rinforzo solitamente dal primo pomeriggio, possa riattivare il fuoco. I dati provvisori parlano di circa 385 ettari bruciati dall' incendio. Le fiamme sarebbero partite dalla frazione di Berruiles e potrebbe essere di origine dolosa. Gli uomini del Corpo Forestale indagano su questa ipotesi, anche se al momento non ci sono certezze. La situazione in mattinata è tornata sotto controllo, ma ancora non tutti - come detto - sono potuti rientrare a casa o in albergo e rimangono alloggiati in sistemazioni provvisorie. (ANSA).