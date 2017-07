SI: Fratoianni, futuro Pisapia non interessante

(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - "La discussione sul futuro di Giuliano Pisapia non mi pare interessante ed è una di quelle che dovremmo smettere di fare. Mi sottraggo con determinazione, perché dobbiamo discutere di tutt'altro". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, a margine di un incontro pubblico tenutosi a Trieste. Secondo Fratoianni "la sinistra deve lavorare per trovare l'unità, recuperare la sua funzione e fare della lotta sull'uguaglianza il riferimento del proprio programma: temo invece che ci si attardi in discussioni poco interessanti su leader e candidati". Sulle prospettive di unità a sinistra, il segretario ritiene che sia "necessario lavorare alla costruzione di una lista unica, che abbia però il punto di riferimento nell'alternativa al Pd".