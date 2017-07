Ius soli: Richetti, no crisi governo ma fiducia se utile

(ANSA) - ROMA, 14 LUG -"Lo ius soli non sarà il terreno di inciampo del governo Gentiloni. Il Pd non intende farlo diventare un passaggio di crisi del governo ma sullo ius soli intende andare fino in fondo, fino a un voto di fiducia sulla legge, perché ci crede". Lo afferma Matteo Richetti, responsabile comunicazione del Pd, interpellato al telefono. "Dunque sosteniamo la legge e andremo fino in fondo, ma è evidente che non può diventare un pretesto per far cadere Gentiloni", aggiunge. "Ma ricordo che Alternativa popolare aveva dichiarato la disponibilità a votare la legge: ora sarebbe curioso che si sfilasse sulla fiducia, dopo essersi detta favorevole al provvedimento".