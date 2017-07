John Bernecker, attore e stuntman, presenza fissa in The Walking Dead, è morto a causa di un grave incidente avvenuto mercoledì 12 luglio durante le riprese dell’ottava stagione della serie, in Georgia. L'uomo era impegnato sul set ed è caduto da 9 metri di altezza. Subito trasportato all’Atlanta Medical Center, le sue condizioni sono state immediatamente giudicate disperate. L'attore oggi è stato dichiarato cerebralmente morto. Il sindacato ha aperto un’indagine e le riprese della serie sono state sospese.