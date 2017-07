Maltempo:temporali e aria fresca spazzano via afa da Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - I temporali e l'aria fresca pilotati da una saccatura giunta dal Nord Europa in nottata hanno spazzato via l'afa e riportato un clima più respirabile sul Veneto e il Nordest, dopo il caldo soffocante degli ultimi giorni. Un cambio meteo che ha interessato soprattutto la pianura, dove stamane si sono registrate minime di 16-17 gradi, che non venivano toccate da diverse settimane. Uno salto termico all'ingiù di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Le piogge i temporali hanno interessato soprattutto la fascia pedemontana e la pianura, con fenomeni meno intensi in montagna. Secondo l'Arpav il calo termico non sarà neppure effimero; su tutta la regione splende ora il sole e i valori sono in aumento, ma non si dovrebbero raggiungere gli eccessi over-30 delle ultime settimane, con clima più gradevole fino al termine del week end. L'abbassamento delle temperature si è fatto sentire nettamente anche in montagna, dove stamane i termometri in molte stazioni segnavano valori inferiori ai 10 gradi. (ANSA).