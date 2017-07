Assalto al coltello a Hurghada: 2 turiste morte, quattro ferite

Sei turisti di diversa nazionalità sono stati accoltellati in un resort a Hurghada, in Egitto, sul Mar Rosso. Due turiste delle sei accoltellati in un resort a Hurghada sono morte.

Il killer che ha accoltellato a morte due turiste e ferito le altre quattro è arrivato a nuoto sulla spiaggia di un resort e si è intrufolato nell’hotel per sferrare l’attacco. Lo riferisce il ministro degli Interni egiziano precisando che l’assalitore è stato arrestato subito dopo l’attacco.

Secondo la Tanjug, l’agenzia serba, tre delle sei turiste accoltellate a Hurghada sono serbe, due sono ucraine e una polacca.