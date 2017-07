Droga: sorpresi in albergo con 22 kg di cocaina, arrestati

(ANSA) - PISA, 14 LUG - Il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Pisa ha sequestrato 22 Kg di cocaina purissima, per un valore di circa 9 milioni di euro, e arrestato due persone per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato a Tirrenia, sul litorale pisano, dopo un controllo sugli alloggiati negli alberghi della costa che ha evidenziato la presenza di uno spagnolo che aveva prenotato una camera per quasi tre mesi. I finanzieri hanno deciso di fare irruzione nella stanza e lo hanno sorpreso insieme a un complice peruviano mentre nascondeva lo stupefacente nel controsoffitto del bagno dove era appena stato praticato un foro con martello e scalpello. In un armadio a muro erano invece nascosti 21 panetti di cocaina che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 9 milioni di euro. Lo spagnolo e il peruviano sono in carcere mentre sono in corso indagini per individuare la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente.