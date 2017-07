Roma: stop centurioni, via da Colosseo e monumenti

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Garantire ai turisti e alla cittadinanza la fruibilità e la vivibilità dei beni culturali, assicurando decoro e sicurezza. E' l'obiettivo della nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che vieta i cosiddetti centurioni. Il provvedimento, valido fino al 31 ottobre 2017, riguarda tutto il Centro Storico di Roma. Per i trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro. L'ordinanza, spiegano dal Campidoglio, "prevede il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (per esempio centurioni), in fotografie o filmati (anche senza richiesta di corrispettivo in denaro) ad esclusione di riprese filmate e/o fotografiche autorizzate dall'amministrazione capitolina". L'ordinanza richiama una recente norma base a cui "il sindaco può adottare specifici provvedimenti finalizzati a superare situazioni di grave incuria o degrado".