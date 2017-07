Usa: venduta casa infanzia Jackie Kennedy a Ny per 25 mln

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - L'appartamento su Park Avenue, a New York, dove l'ex first lady americana Jackie Kennedy ha vissuto da bambina, e' stato venduto per 25,25 milioni di dollari dopo diversi anni sul mercato e notevoli tagli alla cifra richiesta, partita da 44 milioni nel 2014. Non si sa chi e' l'acquirente dell'immobile, venduto dai fondatori di hedge fund David Ganek e sua moglie Danielle, che lo avevano comprato nel 2005 per 19,1 milioni di dollari. Jackie visse nella casa nell'Upper East Side di Manhattan negli anni Trenta con i genitori secondo il libro '740 Park: The Story of the World's Richest Apartment Building'. Si tratta di un appartamento su due piani con quattro camere da letto di cui una immensa stanza padronale con due bagni, soggiorno, sala da pranzo e biblioteca. Mentre vicino alla cucina ci sono altre due camere per i dipendenti. Un'altra delle case d'infanzia di Jackie, in Virginia, e' sul mercato per 49,5 milioni di dollari.