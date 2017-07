Qatar: Alfano, ogni tentativo mediazione è utile

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Sulla crisi del Qatar ''pensiamo che ogni tentativo di mediazione possa essere utile e speriamo che la vicenda possa risolversi al più presto. Non è la prima occasione in cui in tanti si muovono per mediare e poi sono solo i protagonisti che possono risolvere la vicenda''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, al termine di un incontro oggi in Farnesina con il collega emiratino, Abdallah Bin Zayed Al Nahyan. ''Abbiamo parlato a lungo e molto francamente della crisi all'interno del Consiglio Cooperazione del Golfo nei confronti del Qatar'', prosegue Alfano, e il ministro Al Nahyan, ''mi ha ribadito le posizioni degli Emirati che sono ben note e gli ho chiesto quale sia la funzione di mediazione del Kuwait e noi speriamo in una de-escalation della tensione''.