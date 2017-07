(ANSA) - BERLINO, 14 LUG - Sarebbero tedesche, e non ucraine, le due turiste accoltellate a morte nel resort di Hurghada, in Egitto. Lo scrivono i media tedeschi, tra i quali la Bild, che citano fonti di sicurezza egiziane. In precedenza fonti di polizia locali avevano riferito che le due vittime erano ucraine.