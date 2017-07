Amianto: allarme in Sardegna, commissione pronta intervenire

(ANSA) - SASSARI, 14 LUG - Rivalutare i siti sardi che espongono lavoratori e popolazione al rischio amianto - su tutti Ottana e Oristano - aprire un tavolo istituzionale Inps-Inail-Procure per discutere del problema, stilare un atto di indirizzo per risolvere le tante questioni previdenziali aperte e richiedere una nuova perizia di parte sull'amianto coinvolgendo l'Istituto superiore di sanità. Tutto questo approfondendo le indagini su possibili nuovi siti contaminati, segnalati in questi giorni e coperti per ora dal segreto istruttorio. Con la definizione di questi punti d'azione, si sono chiusi i sopralluoghi e le audizioni in Sardegna della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La Commissione, presieduta dalla senatrice Camilla Fabbri, e composta dai senatori commissari Daniele Borioli e Paola Pelino, ha sentito in audizione nella Prefettura di Sassari, alla presenza del prefetto, Giuseppe Marani, l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, e l'assessora all'Ambiente, Donatella Spano; i sindaci di Sassari e Porto Torres, Nicola Sanna e Sean Christian Wheeler; il commissario della Provincia, Guido Sechi, i rappresentanti dell'Ats-Spresal, dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna e del Ceap.(ANSA).