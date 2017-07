Incendi: cinque ancora attivi in Sardegna, 14 in tutto

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Sono cinque, sui 14 scoppiati oggi, gli incedi ancora attivi in Sardegna che vedono l'utilizzo dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Tre elicotteri stanno ancora operando ad Alà dei Sardi, in Gallura, cercando di arginare le fiamme attive da ieri pomeriggio. A Budoni, sempre in Gallura, è in azione un solo mezzo: l'incendio è in fase di bonifica. In Ogliastra, a Irgoli, si lavora ancora a terra per arginare il rogo scoppiato nel primo pomeriggio, mentre dal cielo vengono sganciate dal Super Puma, da un elicottero e da un Canadair bombe d'acqua a ripetizione. Nel Cagliaritano la situazione si sta lentamente normalizzando: il bilancio è di alcune abitazioni evacuate per ore e quattro persone intossicate, tra cui due agenti della squadra volante e un carabiniere libero dal servizio intervenuto per il rogo lungo la statale 554: nessuno di loro è grave. Rimane ancora chiusa la bretella di collegamento tra la 131 dir e la 554. Attualmente un elicottero è in azione a Quartu e Domus de Maria. Incendio nel pomeriggio anche a Villacidro, nel Medio Campidano. I volontari, gli uomini dell'Agenzia Forestas e molti cittadini hanno lavorato per domare le fiamme prima che si propagassero.(ANSA).