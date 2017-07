Morta al luna park: si cercano filmati amatoriali

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 LUG - "L'abbiamo vista scivolare dalla capsula con i piedi in avanti e cadere nel vuoto". Lo hanno riferito alcuni testimoni sentiti nell'immediatezza del tragico incidente in cui ha perso la vita a San Benedetto del Tronto Francesca Galazzo, precipitata dalla giostra 'Sling Shot' (in italiano 'fionda'). La donna, 27 anni, era nella capsula con un'amica che però non è stata in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente. La capsula gravitazionale viene lanciata ad alta velocità verso l'alto da corde elastiche agganciate alla sommità di due pali laterali e compie ulteriori evoluzioni durante il minuto previsto, compresa la rotazione su se stessa, ribaltandosi e generando, secondo chi ha sperimentato l'attrazione, una sensazione di confusione. Probabile, insomma, che l'amica della donna non si sia resa conto di cosa stesse avvenendo. Si cercano anche filmati amatoriali di persone presenti che potrebbero aver ripreso i momenti dell'incidente.