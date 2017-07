Il check-up all'auto per vacanze sicure

Un check-up puntuale del veicolo, un rapido controllo ai documenti e una veloce verifica della dotazione di bordo, così l’auto è pronta a macinare centinaia di chilometri in piena sicurezza verso l’agognata località scelta per le vacanze. Con la data dell’esodo che si avvicina è il caso di ricordare le principali operazioni da eseguire sulla macchina per affrontare in serenità il viaggio di inizio villeggiatura, limitando quanto più possibile il rischio di noiosi imprevisti dovuti a guasti o a malfunzionamenti.

Innanzitutto vanno effettuati i controlli al motore e alla meccanica. Si può optare per una soluzione «fai da te» o si può ricorrere ai «tagliandi» estivi proposti a buon prezzo dalle concessionarie e dalle catene di officine di riparazione. Questa scelta presenta un duplice vantaggio: le verifiche sono effettuate da un professionista e, spesso, sono previsti sconti sul prezzo di eventuali pezzi di ricambio. In molti casi, poi, facendo il check-up si ottiene il soccorso stradale in omaggio. Per chi decidesse di fare da solo, è bene cominciare dalle vaschette dei liquidi: olio motore, acqua e, se previsti, tergifari, devono essere al livello corretto. Si controlli l'efficienza delle luci e dei tergicristalli. Poi nell’ordine vanno passati in rassegna freni, ammortizzatori, batteria e lo stato di usura delle gomme, operazioni queste che è preferibile far eseguire in officina.