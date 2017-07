(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Pare che sullo Ius soli, la cittadinanza italiana regalata in anticipo agli stranieri, il governo e il PD siano in difficoltà e forse debbano rinviare la discussione. Dai, dai, dai!!! Con la sola opposizione della Lega, e vostra, stiamo facendo di tutto per provare a fermarli: Grazie. #NoIusSoli #stopinvasione". Lo scrive sul suo profilo di Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.