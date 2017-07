Renzi a Monti, con austerity più povertà, serve crescita

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Sia detto con molto rispetto per Mario Monti che oggi ha fatto una intervista per attaccare le tesi di Avanti : la cultura dell'austerity ha visto aumentare il numero di famiglie in povertà, un PIL negativo e crescere diseguaglianze. E paradossalmente in quegli anni il rapporto debito PIL è peggiorato perché senza crescita il debito sale, sempre. Sostenere una ricetta diversa, fatta di crescita e flessibilità è l'unico modo per ridurre il rapporto debito PIL e aumentare il benessere. Cosa che stiamo finalmente facendo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.