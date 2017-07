(ANSA) - PECHINO, 15 LUG - Le ceneri del Nobel per la Pace Liu Xiaobo sono state disperse in mare "secondo una usanza locale comune". Lo ha annunciato un funzionario della municipalità di Shenyang, in una conferenza stampa in streaming alla quale partecipa Liu Xiaoguang, fratello maggiore del dissidente morto giovedì per un cancro al fegato. Il funerale e la cremazione di Liu si erano svolte poche ore prima. Intanto si e' appreso che sua moglie, Liu Xia, "potrebbe essere ricoverata" a causa della debolezza del suo stato fisico. Lo ha affermato Liu Xiaoguang motivando in conferenza stampa la ragione della sua assenza. "E' troppo debole e io la rappresento", ha aggiunto avendo alla destra una traduttrice per l'inglese. La conferenza stampa, durata poco più di 20 minuti, si è chiusa senza la sessione di domande.