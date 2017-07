(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Ennesimo attacco con l'acido ieri a Londra, meno di 24 ore dopo una serie di aggressioni in quartieri a nordest della capitale britannica. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Independent, che cita la polizia, verso le 17:00 di ieri un uomo sui 20 anni a bordo di uno scooter nel quartiere londinese di Dagenham (est) e' stato avvicinato da altri due uomini su uno scooter che gli hanno spruzzato una "sostanza nociva". I due hanno cercato di rubare lo scooter del ragazzo, ma non ci sono riusciti e sono scappati. Il giovane non ha riportato ferite gravi ed e' già stato dimesso dall'ospedale.