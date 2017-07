Pil: Boschi,dati dimostrano scelte erano coraggiose e giuste

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Riviste al rialzo previsioni crescita 2017: PIL +1,4%. Col tempo arrivano le prove che le politiche dei MilleGiorni erano coraggiose e giuste". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "E' un film visto e rivisto", prosegue Boschi ricordando che "ogni volta che, durante i 'Mille Giorni', dicevamo che le nostre politiche economiche e sociali avrebbero prodotto frutti, che l'Italia sarebbe tornata a crescere, che le riforme servivano a rilanciare il Paese, in tanti non ci credevano. Adesso che Bankitalia rivede ampiamente al rialzo, al +1,4%, le stime sul Pil per il 2017, tutti si accorgono che avevamo ragione". "L'uscita dalla crisi non è e non è stata un'impresa facile. L'Italia per crescere deve cambiare: servono tempo, coraggio e riforme strutturali. Ma il tempo, come dimostrano i dati, è dalla nostra parte", conclude.