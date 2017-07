Tre dispersi in lago Sardegna: recuperato secondo cadavere

(ANSA) - NUORO, 15 LUG - E' stato recuperato stamattina nel lago Mulargia il cadavere di Remo Frau, l'uomo di 50 anni che 15 giorni fa era uscito in barca insieme a Remo Sirigu, di 41, e al figliastro 17enne di Frau, Nicosur, tutti di Orroli, senza mai fare rientro a casa. Il cadavere è affiorato in superficie ed è stato recuperato dai sommozzatori, a poca distanza del luogo in cui tre giorni fa era stato ripescato il corpo di Sirigu. La salma è stata trasportata al policlinico di Monserrato dove l'anatomopatologo Roberto Demontis eseguirà l'autopsia. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri, coordinate dal comandante della Compagnia di Isili Paolo Bonetti, proseguono senza sosta per cercare di recuperare il corpo di Nicosur, figlio della moglie romena di Remo Frau. I tre erano partiti da Orroli ed erano usciti nel primo pomeriggio di sabato 1 luglio per una battuta di pesca su una barca in vetroresina. L'allarme in serata da parte dei familiari, che non avevano visto i loro congiunti rientrare a casa. Da subito sono partite le ricerche che ora proseguono fino al ritrovamento del corpo del ragazzo. (ANSA).