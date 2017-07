Sanità: assunzioni sospette, blitz Gdf in ospedale Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 15 LUG - Blitz della Guardia di Finanza all'ospedale San Martino di Oristano. Una decina di militari, tutti in borghese, arrivati a bordo di quattro auto, ha fatto irruzione dall'ingresso sul retro e ha raggiunto il nuovo corpo dell'ospedale infilandosi poi in una porta che indicava il locale spogliatoi. Il blitz, secondo quanto si è appreso, è collegato all'inchiesta per corruzione aperta dalla Procura di Oristano e legata alle assunzioni interinali. Nei giorni scorsi, nell'ambito di questa indagine, è stato sentito come persona informata dei fatti il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru. Oggi i finanzieri avrebbero acquisito una serie documenti utili all'inchiesta. In mattinata sarebbero stati notificati anche alcuni provvedimenti, ma al momento non si parla di arresti. L'inchiesta - che potrebbe coinvolgere anche altre aziende sanitarie sarde - è partita da una denuncia alla Procura, che per le indagini si avvale della collaborazione del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Oristano. Nella denuncia si faceva cenno al moltiplicarsi delle assunzioni di tipo interinale per tutte le strutture gestite dalla Asl, compreso l'ospedale San Martino. Una strategia - secondo l'accusa - per farsi beffa delle graduatorie ed evitare la pratica dei concorsi ritenuta evidentemente scomoda perché le assunzioni sarebbero state meno facilmente gestibili. Della vicenda si era anche parlato, un anno fa, in Consiglio regionale, con alcune interrogazioni e richieste di verifiche su quanto accadeva nella sanità a Oristano.(ANSA).