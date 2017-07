Migranti: Chiamparino firma per proposta legge Ero Straniero

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha firmato oggi a Torino, al banchetto di Radicali Italiani, la proposta di legge di iniziativa popolare "Ero Straniero" per superare la Bossi-Fini. Nel ringraziarlo ne danno notizia il segretario dei Radicali Riccardo Magi e Igor Boni, coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Sull'immigrazione la maggior parte delle forze politiche dà il peggio di sé - sostengono i due esponenti Radicali - cercando di lucrare un po' di consenso a buon mercato invece di impegnarsi a governare un fenomeno che è epocale, non emergenziale. In questo contesto è ancora più significativa la scelta del presidente Chiamparino di firmare il progetto di legge che abbiamo promosso come Radicali Italiani con Emma Bonino e tante organizzazioni". "Crediamo che l'intero Partito Democratico - rimarcano - dovrebbe appoggiare questa nostra iniziativa seguendo l'esempio di Sergio Chiamparino, dei consiglieri comunali di Torino e dei Giovani Democratici del Piemonte".(ANSA).