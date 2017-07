Mo: chiusura Spianata, Hamas invita attaccare forze Israele

(ANSA) - GAZA, 15 LUG - Il movimento islamico Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha lanciato un appello a tutti i palestinesi affinché attacchino le forze israeliane, dopo che lo stato ebraico ha imposto la chiusura della Spianata delle Moschee. Il luogo sacro - che gli ebrei chiamano Monte del Tempio - è stato ieri teatro di un attacco terroristico da parte di arabi israeliani, che ha causato la morte di due agenti israeliani e il ferimento di un terzo. I tre aggressori sono stati uccisi. In un comunicato Hamas - che ha espresso il suo plauso per l'attacco - ha definito "guerra di religione" la chiusura della Spianata, mentre il portavoce Fawzi Barhoum ha invitato i palestinesi all'"insurrezione" e a prendere di mira l'esercito israeliano e i coloni ebrei in Cisgiordania. Israele ha detto che il sito non verrà riaperto prima di domani.