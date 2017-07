Romania: tratti in salvo 11 turisti su monti Transilvania

(ANSAmed) - BUCAREST, 15 LUG - In Romania squadre di soccorritori hanno messo in salvo 11 turisti ungheresi rimasti bloccati per tutta la notte in una zona montagnosa della Transilvania, nel centro del Paese balcanico. I turisti - sei uomini, quattro donne e un ragazzo tredicenne - non hanno fatto in tempo ieri prima del buio a discendere da una escursione e hanno lanciato la richiesta di soccorso. Sono stati tutti recuperati in buone condizioni in una zona montagnosa non lontana da Brasov. Un portavoce della polizia romena ha detto che sono state necessarie oltre 12 ore per localizzare e raggiungere il gruppo di turisti.