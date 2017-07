Maltempo: in arrivo venti forti su regioni adriatiche

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Nelle prossime ore sono in arrivo forti venti dai quadranti settentrionali che interesseranno, prima l'Emilia-Romagna per poi estendersi anche alle altre regioni del medio versante adriatico e a quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, "dal pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, venti forti nord-orientali sui settori costieri dell'Emilia Romagna, venti che, dal mattino di domani, con raffiche di burrasca, interesseranno anche Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, causando possibili mareggiate lungo le coste esposte". Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.