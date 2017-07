Morta l'iraniana Mirzakhani, prima donna 'Nobel' matematica

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'iraniana Maryam Mirzakhani, prima donna - e prima iraniana - a ricevere la prestigiosa Medaglia 'Fields' per la matematica (considerata il 'Nobel per la matematica'), è morta a 40 anni negli Stati Uniti per un cancro al seno, che si era esteso anche alle ossa. Lo rende noto la Bbc. La 'Fields Medal for mathematics', istituita nel 1936, viene conferita ogni quattro anni agli studiosi sotto i 40 anni. Nel 2014 era stata assegnata alla professoressa Mirzakhani per il suo lavoro nell'ambito della geometria complessa e dei sistemi dinamici. Cresciuta nell'Iran post-rivoluzione khomeinista - era nata nel '77 - Mirzakhani si era già distinta in gioventù vincendo due medaglie d'oro alle Olimpiadi della matematica. Nel 2004 aveva ottenuto un PhD ad Harvard e poi aveva iniziato ad insegnare a Stanford.