Cina: libero Xu Zhiyong, avvocato e attivista anticorruzione

(ANSA) - PECHINO, 15 LUG - L'attivista e avvocato Xu Zhiyong è stato rilasciato questa mattina dopo aver scontato la pena a 4 anni di reclusione per disturbo all'ordine pubblico del 2013 avendo creato un network di persone "socialmente consapevoli". Xu, noto per le campagne sulla trasparenza degli asset dei funzionari governativi come modo per stroncare la corruzione, ha aiutato a fondare il Movimento dei nuovi cittadini, attraverso cui ogni mese teneva eventi in cui si discuteva di costituzione cinese e altri temi legali. La scarcerazione, per combinazione, è giunta nel giorno di funerali e cremazione di Liu Xiaobo, premio Nobel per la Pace 2010 morto giovedì in ospedale, pur restando in detenzione, per un cancro al fegato. Secondo il suo avvocato Zhang Qingfang, Xu si è detto "colpito" per la morte di Liu. Tra le battaglie di Xu figurano quelle del 2003 sulle vittime dello scandalo del latte avvelenato per bambini e dei lavoratori migranti privi di accesso a cure sanitarie e istruzione.