Incendi: Cc salvano 90enne malata da casa invasa da fumo

(ANSA) - SAN GIOVANNI DI SAMBATELLO (REGGIO CALABRIA), 15 LUG - A Reggio Calabria, nella frazione San Giovanni di Sambatello, nei giorni scorsi si è verificato un incendio di sterpaglie che si è in breve tempo propagato diffondendosi rapidamente e arrivando a lambire alcune case. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione di Gallico, al fianco dei Vigili del fuoco impegnati nell'opera di spegnimento, ha consentito di allontanare dalle abitazioni in pericolo diverse persone ed in particolare di trarre in salvo una donna di 90 anni che, a causa delle sue condizioni di salute, aveva serie difficoltà deambulatorie e per questo non riusciva ad allontanarsi da sola dalla propria abitazione, resa invisibile dal fumo sprigionato dalle fiamme che avevano invaso i locali. (ANSA).