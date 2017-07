Incastrata in porte metro:acquisiti video, indaga Procura

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Acquisiti dagli investigatori i video delle telecamere di videosorveglianza che immortalano gli istanti in cui una donna bielorussa di 43 anni viene trascinata dalla metro mercoledì sera a Roma. Del caso si occupa la polizia che nei giorni scorsi ha inviato un'informativa alla procura che ha aperto un'indagine sulla vicenda. In uno dei due video che riprende più da vicino la cabina del conducente della metro, si vede lo stesso che fermo in stazione controlla più volte nello specchio retrovisore le persone che salgono e scendono prima di ripartire mentre porta qualcosa alla bocca, sembra mangiare. Intanto Atac ricorda che da subito "è stata costituita una commissione di inchiesta, che sta procedendo con gli organismi di vigilanza (Ministero Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio) preposti a valutare tutti gli elementi per la corretta ricostruzione dei fatti e le effettive responsabilità".