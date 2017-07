Gb: incendio a Londra, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Non ci sono feriti nell'incendio che si è sviluppato in un edificio di sei piani a Connaught Street, poco distante da Marble Arch, in pieno centro di Londra. Secondo la stampa locale, che cita polizia e vigili del fuoco, l'incendio - che è stato domato - ha avuto origine nel sistema di ventilazione di un ristorante, tra il pianterreno ed il primo piano, danneggiando una parte dell'edificio. Un piccolo gruppo di persone è stato evacuato dal palazzo. Un portavoce dei vigili del fuoco ha detto che strade adiacenti, chiuse per precauzione, verranno riaperte a breve.