Valerio, atleta down campione di coraggio: salva una bimba che rischia di annegare

Anni di nuoto e di gare alle spalle Valerio Catoia, 17enne di Latina, con sindrome di Down, ha portato a casa una «medaglia» molto più significativa di quelle vinte finora nella sua attività sportiva condotta a livello amatoriale. Il ragazzo, infatti, è diventato campione di generosità e di coraggio, ma anche una star del web e dei social, per aver salvato mercoledì mattina, a Sabaudia, nel litorale sud laziale, una bambina di 10 anni che rischiava di annegare.

Il giovane, infatti, non ha esitato a tuffarsi d’istinto dopo aver sentito gridare aiuto e, forte del suo allenamento e della sua abitudine al nuoto, nonostante il mare fosse mosso, ha recuperato la piccola portandola a riva.

Per la sua impresa Valerio oltre ai tanti complimenti ricevuti subito dai bagnanti che sulla spiaggia hanno assistito alla scena di salvataggio, ha incassato oggi anche quelli «ufficiali», ma sicuramente molto sentiti, sia del ministro dello Sport, Luca Lotti, sia del «suo» presidente, Luca Pancalli, capo del Comitato Italiano Paralimpico.