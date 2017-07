Si tuffa per salvare due giovani, annega operatrice sociale

(ANSA) - CAPACCIO-PAESTUM (SALERNO), 15 LUG - Una operatrice sociale è annegata oggi, nel mare di Paestum (Salerno), mentre tentava di salvare due ragazzi in difficoltà a causa delle cattive condizioni del mare. La donna, Raffaella Esposito Alaia, di 34 anni, residente a Sant'Anastasia, nel Napoletano, è deceduta in località Torre di Mare. Secondo una prima ricostruzione, la donna - da questa mattina alloggiata in un camping della zona insieme a una quarantina di minori della comunità di tutela per minori di Acerra (Napoli), presso la quale lavorava - si sarebbe tuffata in mare, in un tratto di spiaggia libera, per aiutare due giovani ospiti della comunità in difficoltà. A soccorrere la donna e i due minorenni sono stati il titolare e un bagnino di un lido adiacente. Recuperati i due giovani, per l'operatrice sociale non c'è stato nulla da fare: quando è stata strappata alla furia del mare, era già morta. (ANSA).