Egitto: inquirenti, attacco Hurghada ispirato dall'Isis

(ANSA) - IL CAIRO, 15 LUG - L'uccisione di due turiste tedesche in un resort a Hurghada, sul Mar Rosso, potrebbe essere stata ispirata dai continui appelli dell'Isis a uccidere in Egitto cristiani e turisti. Lo rivelano fonti vicine agli inquirenti che stanno interrogando da ieri al Cairo il killer. Si chiama Abdel-Rahman Shaaban, ha 29 anni e si è laureato in economia all'università di Al Azhar, il principale centro teologico-accademico dell'islam sunnita. Per il momento non c'è stata alcuna rivendicazione ma secondo le autorità l'azione porta la firma del gruppo Hasm, una costola dei Fratelli Musulmani, messo fuorilegge e dichiarato gruppo terrorista mesi dopo il rovesciamento di Mohamed Morsi nel 2013.