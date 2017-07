(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'aeroporto internazionale di Bengasi, nell'est della Libia ha riaperto dopo tre anni di guerra tra rigide misure di sicurezza. Lo riportano i media internazionali. I primi aerei a decollare sono partiti in direzione di Tripoli, Amman e Kufra, sud est della Libia. Altri voli decolleranno per Tunisi, Istanbul e Alessandria. Al momento ad operare ci sono solo compagnie di stato libiche come Libyan Airlines e Afriqiyah Airways. La riapertura dello scalo ere stata annunciata dal generale Khalifa Haftar a inizio mese quando aveva proclamato la "liberazione totale" di Bengasi, tre anni dopo aver lanciato una vasta operazione militare per riconquistare la città, roccaforte della rivoluzione libica del 2001.