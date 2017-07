Venezia: Redentore 'blindato' ma la città è in festa

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Venezia attende la 'Notte famosissima' con decine di migliaia di persone giunte in città, ma sarà una Festa del Redentore più 'blindata' che mai, a causa del rischio terrorismo. Il protocollo di sicurezza è stato implementato per la prima volta con un sistema di varchi presidiati e conta-persone per limitare a 70mila le presenze massime. Piazza San Marco e le fondamenta strategiche per assistere allo spettacolo dei fuochi artifiali sono transennate per mantenere libere le via di fuga. Una 'stretta' applicata sull'acqua, dove le barche sono state divise per stazza; le più grandi ai margini del Bacino, le più piccole all'interno. Bloccata fin dal pomeriggio la vendita di alcolici, vietato l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro. In città però si fa già festa, con le barche trasformate in banchetti galleggianti, e le lunghe tavolate piene di cibo e bevande, abellite da luminarie, lungo i canali e nelle rive principali che si affacciano sul Bacino di San Marco, in attesa dei 'foghi' a mezzanotte.