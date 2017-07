Russiagate: media,Kushner voleva parlare a Trump di incontro

WASHINGTON - Gli avvocati di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tra i suoi piu' stretti consiglieri alla Casa Bianca, avrebbero cominciato a lavorare gia' lo scorso giugno ad una strategia circa le mail poi emerse nei giorni scorsi sull'incontro tenuto nel giugno 2016 alla Trump Tower a New York con il figlio del presidente, Donald Jr, e una avvocatessa russa, in cui Kushner compare in copia. Lo riferisce la Cnn citando fonti.